В канун Дня семьи, любви и верности состоялось традиционное чествование самых крепких семей Липецкой области. 30 пар региона были награждены медалями «За любовь и верность». Эта награда вручается гражданам России, которые прожили в браке не менее 25 лет, во взаимной любви, уважении, воспитали достойных детей.

Среди тех, кто награждён в этом году, – семьи работников сельского хозяйства, промышленных предприятий, преподавателей, инженеров, электриков, медицинских работников. Есть среди награждённых и те, кто ведёт личное подсобное хозяйство или занимается индивидуальным предпринимательством.

Всего с 2008 года медали удостоены 510 семей (включая отмеченных в 2024 году). Среди награждённых за все годы – 66 семьи, проживших в браке более полувека. Например, медалью «За любовь и верность» в этом году отмечены Владимир и Валентина Ершовы из Становлянского района, они вместе уже 55 лет, воспитали трёх сыновей. Золотую свадьбу в этом году отметили жители Усманского района Виктор и Нина Смольяниновы. В их семье выросло три дочери.

Многие семьи, отмеченные медалью «За любовь и верность» в этом году, многодетные. Самая большая семья у добринцев Сергея и Веры Пановых: они прожили в браке 41 год и вырастили шесть детей.

«Приятно видеть таких дружных и любящих липчан. Крепкие семьи – гордость нашего региона. Его опора. Хочется, чтобы больших и трудолюбивых семей в Липецкой области было только больше», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.