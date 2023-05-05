Заключительный концерт цикла Дома музыки «Сергей Рахманинов. Наследие», посвященный 150-летию со дня рождения композитора, состоится 11 мая в 18.00 в Липецком областном колледже искусств имени К.Н. Игумнова. Прозвучат наиболее известные рахманиновские произведения – Концерт №2 для фортепиано с оркестром, «Цыганское каприччио», «Вокализ», «Весенние воды», «Элегия», арии из оперы «Алеко» и многие другие сочинения. Доступна Пушкинская карта, сообщили организаторы.

«Второй концерт – один из самых популярных и исполняемых произведений не только Рахманинова, но и во всей мировой музыкальной культуре из сочинений, написанных для фортепиано с оркестром, – рассказал главный дирижер Липецкого симфонического оркестра Константин Барков. – Он был создан Рахманиновым в 1900 году и исполнен спустя год в Москве самим автором с оркестром под управлением Александра Зилоти. Интересно, что при втором исполнении двоюродные братья «поменялись местами» – к роялю сел Зилоти, а Рахманинов встал за дирижерский пульт. Надеюсь, что наше музыкальное прочтение этого произведения зрителю понравится».

Произведения Рахманинова прозвучат в исполнении лауреата Всесоюзного и международных фестивалей Липецкого симфонического оркестра. Солировать будут Александр Князев (фортепиано, Москва), Павел Калинин (труба), Ариана Мохаммад (флейта), Лилия Пищикова (сопрано), Руслан Поликарпов (баритон), Анастасия Семендяева (сопрано). Дирижер программы – заслуженный артист России Владислав Булахов (Москва).

Главные липецкие сцены, музеи, театры, выставочные и концертные площадки постоянно радуют липчан и гостей областного центра новыми проектами. «В Липецкой области бережно хранят традиции, которые позволяют и через поколения прикоснуться к культуре наших предков. Важно активнее привлекать к этим вопросам молодых жителей региона, ведь именно им в ближайшее время предстоит заниматься сохранением исторического и культурного наследия», – считает губернатор Игорь Артамонов.