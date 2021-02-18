Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов Липецкой области состоится 19 февраля в спорткомплексе Атлант. Заявки на участие подала 31 команда.

«В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию. Совершенствование системы физического воспитания молодёжи, приобщение жителей области разного возраста к систематическим занятиям спортом – наша общая задача», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.

Сборные предприятий (организаций, учреждений) сформированы из числа штатных работников в возрасте от 25 до 59 лет при наличии допуска врача и заявки от организации. Состав команды: по одному человеку в каждой возрастной ступени независимо от пола.

В программу Фестиваля трудовых коллективов войдут испытания комплекса ГТО: прыжок в длину с места толчком двумя ногами, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лёжа на спине, плавание на 50 метров, стрельба из положения сидя с опорой локтей о стол.

В спорткомплексе будет действовать масочный режим. Снять средства защиты можно будет непосредственно перед выполнением испытаний. Подведение итогов состоится 20 февраля 2021 года.