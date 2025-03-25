Самые востребованные специальности предложат школьникам Липецкой области

Единый день открытых дверей «Профессионалитета» пройдёт в пяти кластерах Липецкой области 12 апреля. Начало в 10:00, сообщили в региональном министерстве образования.

Учащихся 8-11 классов и их родителей ждут в Липецком металлургическом колледже, Елецком колледже экономики, промышленности и отраслевых технологий, Липецком медицинском колледже, ЛГТУ и ЕГУ им И. А. Бунина.

На специальных площадках можно ознакомиться с востребованными профессиями, увидеть и протестировать современное оборудование, узнать о программах обучения, а также процессе трудоустройства. С 2025 года «Профессионалитет» входит в новый нацпроект «Молодёжь и дети».

Информация о возможностях для выпускников 9-х и 11-х классов, включая профориентационный тест, направления обучения, каталог колледжей, а также список работодателей в каждом регионе доступны на портале проекта ЯПРОФ.РФ.

«Больше пяти тысяч молодых людей сейчас учатся по программам «Профессионалитета» в нашем регионе. Они получат не просто образование, а специальности, которые сегодня нужны. Это принципиально новый подход к подготовке кадров, где бизнес и образование работают в единой связке. Студенты имеют доступ к современным мастерским и учатся у практиков, а предприятия получают готовых специалистов, владеющих актуальными профессиональными компетенциями. Это прямой путь к востребованной профессии с первых дней учёбы», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.