Самые востребованные в Липецкой области профессии проанализировали в кадровом центре «Работа России»

В кадровом центре «Работа России» Липецкой области подвели итоги октября и посмотрели, каких специалистов работодатели региона ищут чаще всего. Абсолютный лидер — врачи: для них открыто более 680 рабочих мест. В топ самых востребованных также вошли: швеи — 597 вакансий; водители автомобилей — 576; медицинские сестры — 529; монтажники различного оборудования — 527; электрогазосварщики — 458 вакансий.

Зарплаты на региональном рынке труда предлагают такие (средние цифры): тракторист — 99 тыс. рублей; монтажник — около 81 тыс. рублей; врач — 77 тыс. рублей; электрогазосварщик — 76 тыс. рублей; электромонтер — 71 тыс. рублей; водитель автомобиля — 68 тыс. рублей. Также на рынке труда сохраняется стабильный спрос на специалистов с профильным образованием: инженеров, педагогов, электромонтеров и работников сельского хозяйства.

Актуальные вакансии можно посмотреть на портале «Работа в России». Если нужна помощь с поиском работы, специалисты кадрового центра помогут подобрать подходящие предложения. А если есть необходимость переучиться, повысить квалификацию, то это можно сделать бесплатно в рамках нацпроекта «Кадры».

Воспользоваться возможностью бесплатно получить новую профессию могут безработные и ищущие работу, неработающие женщины с детьми до 7 лет и граждане, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до 3 лет, граждане старше 50 лет, инвалиды, испытывающие трудности в поиске работы, а также ветераны СВО и родственники погибших бойцов СВО. Для этого нужно подать заявку на портале «Работа России» или в кадровом центре «Работа России», в течение трёх рабочих дней пройти профориентацию и предоставить нужные документы. Профориентация помогает определить сферу деятельности и выбрать подходящую образовательную программу.

В 2026 году завершили обучение 1713 человек, в том числе 1512 человек в рамках нацпроекта «Кадры», 266 граждан продолжают обучение, 85% трудоустроились или сохранили занятость. Дополнительные вопросы можно задать по телефону: 8(4742)37-02-37.

«В Липецкой области фиксируется один из самых низких уровней безработицы в России. Это во многом связано с множеством программ, помогающим жителям региона с трудоустройством, а также развитием экономики: строительством новых предприятий и расширением уже имеющихся, созданием дополнительных рабочих мест», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.