Самый овощной округ Липецкой области — Елецкий

В четырёх тепличных комплексах Липецкой области за три месяца 2026 года выращено 35,5 тысячи тонн овощей – 22,4 тысячи тонн томатов, 12,5 тысячи тонн огурцов и 600 тонн салатов.

Лидер по сбору овощей защищённого грунта – Елецкий округ. Там за первые три месяца получено по 8,1 тысячи тонн огурцов и томатов, а также 600 тонн салата. В Усманском округе выращено 10,7 тысячи тонн томатов и огурцов, в Данковском – 7,5 тысячи тонн тепличных овощей. В Хлевенском округе собрано 500 тонн огурцов.

Общая площадь липецких теплиц с круглогодичным циклом выращивания превышает 220 гектаров. Это комплексы четвёртого и пятого поколений. В них с 1 квадратного метра можно собрать продукции почти в 2 раза больше, чем в обычных теплицах. В прошлом году в области получено более 120 тысяч тонн овощей закрытого грунта, комментируют министерстве сельского хозяйства региона.

«Наши современные тепличные комплексы — именно то, что обеспечивает стабильный результат. За первый квартал 2026 года четыре комплекса уже дали больше 30 тысяч тонн овощей, и эта работа продолжается», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.