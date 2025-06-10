“Самый ценный опыт – командная работа!”

16 июня Международному детскому центру “Артек” исполнится 100 лет. В честь этого расскажем о ребятах, уже побывавших в “Артеке” и мечтающих вернуться туда снова.

Андрей Савельев из 8 класса липецкой гимназии № 12 нашёл в “Артеке” лучших друзей. Школьнику запомнились атмосфера свободного общения и работа в команде.

Быть частью большого коллектива приятно, но в то же время трудно. В “Артеке” у меня получилось раскрыться, и я благодарен за это ребятам. На мастер-классах, соревнованиях, танцах я всегда был рядом с теми, кто хотел и умел меня поддержать, – говорит Андрей.

Школьник мечтает снова вернуться в “Артек”. Он знает, что для этого нужно участвовать в крупных конкурсах и фестивалях, а также заниматься спортом и быть лучшим в сфере своих занятий.

В 2024 году “Артек” принял более 40 тысяч детей из всех регионов страны и 77 стран мира. Прошлым летом артековцами стали 312 школьников из Липецкой области.

Содержание программ 15 смен определили Год семьи, подготовка к 100-летию “Артека”, всероссийские акции и дни единых действий, даты государственных праздников России и мира, значимые культурные и научные события, тематическая направленность каждой смены и артековский календарь.

Каждый ребенок может претендовать на получение путевки в «Артек». Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте https://артек.дети, прикрепить достижения (грамоты, сертификаты, благодарственные письма и т.п.), полученные за последние 3 года, и подать заявку на планируемую смену.