По информации, поступившей в управление по делам ГО и ЧС Липецка, с 31 января по 6 февраля в областном центре произошло 13 пожаров.

Самой жаркой для огнеборцев выдалась суббота. На 5 февраля пришлась почти половина крупных происшествий за неделю. В трёх из них пострадали люди. К сожалению, не обошлось без погибших – в садовом домике в СНТ «Горняк» обнаружено тело 40-летнего мужчины.

Эвакуация жильцов понадобилась из подъезда дома №8 по проезду Строителей, где вечером выгорела квартира. Её 70-летний хозяин попал в больницу с ожогами и отравлением угарным газом. Что стало причиной возгорания, выясняют специалисты. Известно, что конкретно по этому адресу экстренные службы уже выезжали в начале недели. Тогда у мужчины подгорела еда на плите.

Меньше чем через час после ЧП на Строителей заполыхал подвал в доме №30 по улице Катукова. Из задымлённого подъезда также выводили людей. Двум надышавшимся продуктами горения потребовалась госпитализация.

Также в этот день в гаражном кооперативе горел мусор, на улице Советской – гараж, а на Гайдара – бесхозное строение.

Остальные дни недели прошли относительно спокойно, однако, пожарным пришлось тушить две хозпостройки, один автомобиль, порубочные остатки, и эвакуировать посетителей из размещённых в одном здании на улице Минская ресторана и магазина. Судя по всему, в большинстве случаев возгорания произошли из-за неосторожного обращения с огнём.

По данным регионального ГУ МЧС России, с начала года на территории областного центра зафиксировано 53 пожара – на 11,6 процента меньше, чем за аналогичный период 2021-го. Четыре человека погибло, 5 пострадало.

Спасатели обращают внимание жителей региона на то, что любой пожар можно предотвратить, соблюдая правила безопасности.

Не допускайте чрезмерных нагрузок на электросеть, включая одновременно несколько электроприборов в одну розетку!

Не перекаливайте печи. Не оставляйте печи и включенные электроприборы без присмотра!

Не курите в постели!

Убирайте в недоступные для детей места спички и зажигалки, не разрешайте несовершеннолетним пользоваться газовыми и электрическими приборами.

Установите в своём жилье автономный пожарный извещатель – он может спасти жизнь вам и вашим близким.

В случае пожара, иного связанного с огнём происшествия немедленно звоните по номерам экстренных служб «01», «101» и «112».