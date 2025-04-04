Самым умным городом Липецкой области стал Елец. Выбор определило народное голосование в телеграм-канале УМНЫЙ ГОРОД. Выбирали из трёх городов – Липецк, Елец и Задонск. Оценить нужно было по инновационности и технологичности. Участники голосования отметили наличие камер интеллектуального видеонаблюдения в Ельце.

Елец теперь переходит в окружной этап. В Центральном федеральном округе выбирать будут из 17 городов. Кстати, в 15 регионах победителями стали областные центры. Кроме Липецкой области отличились москвичи. Самым умным городом Московской области они назвали Электросталь.

«Цифровые решения, внедряемые в городскую инфраструктуру в Липецкой области, делают наши города и села более безопасными и удобными. ИТ-решения сейчас можно встретить везде: в магазинах, в парках, на дорогах, на вокзалах, в учреждениях культуры, образования, даже на спортплощадках», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.