С начала 2024 года в Липецкой области с укусами клещей к медикам обратились 2426 человек, почти половина из них — дети. Такую статистику привело региональное управление Роспотребнадзора. 17% взятых на анализ насекомых оказались заражены. Они были переносчиками иксодового клещевого боррелиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека, моноцитарного эрлихиоза человека.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области напоминает, что исследование клещей на зараженность возбудителями проводится на базе 3-х лабораторий:

опасных и природно-очаговых инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, 60-А (контактный телефон: 27-70-19);

клинико-диагностической лаборатории ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница по адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, 37-А (контактный телефон: 33-43-56, 33-43-48);

лаборатории ГУЗ «Липецкий областной кожно-венерологический диспансер» по адресу: г. Липецк, ул. Марины Расковой, 18 (контактный телефон: 55-90-40).

Санитарные врачи подчеркивают, что одним из важнейших направлений неспецифической профилактики инфекций, передающихся клещами, остается индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов.

Экстренная помощь оказывается в первые 3 дня с момента укуса клеща. Присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно раньше в условиях медицинской организации или самостоятельно, если первое невозможно. Клеща надо сохранить, поместить в плотно закрывающуюся емкость, доставить в лабораторию для выполнения исследования.