Всемирный день борьбы с туберкулёзом проводится 24 марта. Символом борьбы с этой болезнью стала белая ромашка. С 24 марта по 24 апреля 2024 года на территории Липецкой области пройдёт месячник по борьбе с туберкулёзом.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Липецкой области, заболеваемость населения в нашем регионе продолжает сохранять эпидемиологически благополучный уровень. За последние пять лет заболеваемость снизилась в 1,7 раза, распространенность – в 1,4 раза, смертность от туберкулёза – в 1,9 раза. Как отмечают специалисты, среди тех, кто не проходил обследования на туберкулёз 2 года и более, уровень заболеваемости по итогам 2023 года оказался в 12,9 раза выше.

Ежегодно органами здравоохранения, образования, Роспотребнадзора, профсоюзными, общественными, молодежными организациями, УФСИН России по Липецкой области организуются уроки здоровья, конкурсы рисунков, плакатов, выставки, тематические диктанты, видеопрезентации, викторины, лекции, беседы для учащихся, родителей и преподавателей образовательных учреждений, радиотрансляции в торговых центрах. Все эти мероприятия проводятся как профилактические. Чтобы напомнить, как важно следить за своим здоровьем и вовремя проходить обследования.

В рамках Всемирного Дня борьбы с туберкулезом проводится массовое привлечение к флюорографическим обследованиям, в том числе населения, проживающего на удаленных территориях, лиц из групп социального риска.