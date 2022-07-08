Практически все оборудование, необходимое для догазификации, производится в России, и поэтому санкции не влияют на реализацию программы по социальной догазификации в Липецкой области. Об этом рассказал генеральный директор «Газпром межрегионгаз Липецк» и «Газпром газораспределения Липецк» Сергей Карасиков во время пресс-конференции, посвященной реализации программы по соцгазификации в регионе.

Он отметил, что котлы изготавливают в Липецкой области, газовые плиты – в Ростове, счетчики – в Саратове. Также при прокладке газовых сетей используются отечественные трубы – полиэтиленовые и стальные. «На данный момент голубое топливо подведено до границ 1907 земельных участков, и мы продолжаем принимать заявки от населения на догазификацию. Никаких проблем не возникает, я уверен, что программа будет полностью реализована», – подчеркнул Сергей Карасиков.

Сейчас от жителей Липецкой области поступило почти 4 тыс. заявок на догазификацию, это на 27% больше, чем в первом квартале 2022 года. С будущими потребителями заключено свыше 3,7 тыс. договоров, более половины из них уже исполнены. «Мы понимаем, что успешное выполнение социальной газификации и повышение качества жизни населения во многом зависит от концентрации усилий на всех уровнях власти, поэтому данный вопрос держим на постоянном контроле», – подчеркивает губернатор региона Игорь Артамонов.

Подать заявку на бесплатное подключение частных домовладений к сетям газоснабжения можно через Госуслуги, в МФЦ, а также на портале Единого оператора газификации, сайте gro48.ru или в офисах АО «Газпром газораспределение Липецк». Дополнительную консультацию по способам подачи заявки и правильности ее заполнения можно получить в Едином центре предоставления услуг по телефону АО «Газпром газораспределение Липецк» 8(800)201-59-04.