Сапфиры для Нарховых

Придя в общежитие Воронежского СХИ, где жил до этого, парень случайно познакомился с девушкой. А так как все случайности отнюдь не случайны, их мимолетное знакомство в итоге завершилось веселой свадьбой. А год назад они принимали заслуженные поздравления по случаю 45-летия супружеской жизни, отметив символическую сапфировую свадьбу.

Их долгая жизнь, безусловно, была насыщена событиями, встречами, наполнена радостью взросления детей и рождения внуков. Историей своей любви и семейного счастья Иван Васильевич и Ольга Александровна Нарховы из села Талицкий Чамлык поделились с корреспондентом газеты «Добринские вести». В один из осенних дней ему в задушевной беседе супруги поведали историю семейной жизни.

Итак, в 1978 году десятиклассница второй школы города Задонск Оля Чурсина, уроженка деревни Колодезская, после получения аттестата о среднем образовании решила стать землеустроителем, поступив в Воронежский сельхозинститут на профильный факультет. Старше ее на несколько курсов учился на инженера-механика парень из Талицкого Чамлыка Иван Нархов. Судьба вела их навстречу друг другу, и вот этот момент настал.

— Как-то раз решил прийти в общежитие, где раньше жил, — вспоминает Иван Васильевич, — зашел в свою бывшую комнату. Там сидела на кровати девушка. Я поздоровался, она ответила. И чем дольше на нее смотрю, тем больше понимаю, что пропал. Думал, только в фильмах бывает любовь с первого взгляда. Так и познакомились, стали встречаться, вместе проводить время. Целовались, чего греха таить…

— А потом Иван приехал в мою родную деревню, — вступила в разговор Ольга Александровна, познакомился с родителями. Однажды вместе с моим отцом Александром Андреевичем пошел за водой в колонку, и по пути ему все и рассказал. Мол, люблю Вашу дочь, обращаюсь за родительским благословением. Моей руки, значит, попросил. Через некоторое время, как и положено, к нам в дом приехали сваты с родины будущего мужа. Говорливую, острую на язык мини-делегацию возглавила его тетя Нина Ивановна. Свадьбу решили играть у нас, в Колодезской. Помню, жених с друзьями и родственниками задержался в пути: колхозный автобус, выделенный для этих целей, никак не хотел ехать быстро. Расписались в сельсовете и стали жить-поживать, да добра наживать. Чуть позже переехала на родину мужа, практически друг за другом на свет появились наши дочери Ирина и Людмила, немного позже получили собственное жилье. Дети выросли, подарив нам с мужем двух прекрасных внуков, Антона и Кирилла.

За лаконичными фразами — масса событий. И каждое по-своему значимо для моих собеседников. Совместная жизнь научила Нарховых по-настоящему ценить друг друга, переживать многое вместе, включая радости, ссоры, разногласия, другие приятные и неприятные моменты. В свободную минутку они усаживаются за кухонным столом, наливают ароматный чай и достают альбом с черно-белыми фотографиями. На них — основные моменты из семейной жизни: свадьба, взросление детей, бытовые моменты. «А помнишь?» — обращения друг к другу. И — взаимные взгляды. Поверьте, со стороны видней, какие чувства у собеседников в глазах. В данном случае Нарховы адресуют друг другу нескончаемый поток нежности.

Сейчас супруги на заслуженном отдыхе. Однако продолжают работать, правда, на полставки каждый. Ольга Александровна уже сорок один год обслуживает клиентов в офисе Сбера, кроме этого, вместе с Иваном Васильевичем несколько раз в неделю доставляют своим односельчанам почтовую корреспонденцию, письма, газеты, журналы и пенсии. При этом не забывают содержать приусадебный участок в образцовом состоянии и ухаживать за домашней живностью. Кроме этого, в селе их знают как бескорыстных помощников. Если нужно помочь соседке в оклейке обоев, Нарховы приходят и работают столько, сколько нужно. Или когда их добрые руки поддерживают земляков в уходе за немощными родственниками. Много чем известны Нарховы в Талицком Чамлыке, много хороших и добрых поступков сделано ими. Немало еще впереди. Свой бескорыстный труд они не считают чем-то выдающимся. Наград за него не просят, особо про него не говорят. Как отметил Иван Васильевич, когда делаешь людям добро, у самого на сердце становится теплее.

В честь сапфировой свадьбы юбилярам дарили подарки. Жене — серьги и перстень с сапфиром, мужу — электроинструмент. Ведь женщина красива в любом возрасте, а настоящему мужчине всегда нужна техническая поддержка в его делах.

— Вы не думайте, чтобы 45 лет прожить и не спорить, не поссориться ни разу, так не бывает, всякое случалось, но прожили хорошо. Конечно, заботимся друг о друге, муж меня бережет, а я — его, и всегда так было. Только так и нужно жить, проявляя уважение и взаимопонимание друг к другу, — на такой оптимистической ноте завершила беседу Ольга Александровна. С чем полностью согласился ее супруг.

Сапфировая свадьба — это не просто дата. Это драгоценный камень, который Нарховы бережно гранили все эти годы, превращая обычную жизнь в настоящее семейное сокровище.