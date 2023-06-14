Сбор садовой земляники начался в Липецкой области. Первыми к работам приступили аграрии Усманского района, сообщили в управлении сельского хозяйства региона.

Сейчас садовую землянику в промышленных масштабах собирают в Долгоруковском, Лебедянском и Усманском районах. Заготовлено уже более 50 тонн. Уборочная площадь под садовой земляникой в регионе составляет более 130 гектаров. «Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России, потому что отличаются высоким качеством», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Сбором ягоды в промышленных масштабах занимаются пять хозяйств. «До 2017 года объем производства ягод в Липецкой области был незначительным, 200-250 тонн в год, — рассказал начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих. — По итогам 2022 года в регионе было собрано 1,2 тысячи тонн садовой земляники. Благодаря этим показателям область вошла в число лидеров в России по производству земляники».