Сбор садовой земляники начался в Липецкой области

Сбор садовой земляники в Липецкой области уже стартовал. Получены первые 50 тонн. Промышленным выращиванием садовой земляники в регионе занимаются в четырех округах. В организованном секторе производства под сладкую ягоду отведено порядка 120 гектаров.

По данным Минсельхоза РФ, Липецкая область входит в число лидеров по промышленному выращиванию садовой земляники, наряду с Краснодарским краем, Крымом, Чувашской Республикой, Республикой Адыгея, Московской областью и Кабардино-Балкарией. Ежегодно в стране собирают около 13 тыс. тонн садовой земляники в организованном секторе. В нашем регионе в прошлом году вырастили 1 тысячу тонн. В Липецкой области работает завод по шоковой заморозке ягод. Его мощности позволяют перерабатывать 60 тонн ягод и фруктов в сутки. Завод находится практически на ягодных полях, что позволяет сократить время от момента сбора ягоды до её заморозки всего до нескольких часов.

«Отрасль в регионе активно развивается: закладываются новые ягодники, внедряются современные технологии выращивания, хранения и переработки. В Усманском округе уже не первый год действует целый ягодный кластер: есть поля по выращиванию ягод открытым способом и предприятие по переработке урожая», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.