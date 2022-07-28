Смородину и малину собирают в Липецкой области. На данный момент в регионе получено 1,2 тысячи тонн ягод. Подходит к концу сбор садовой земляники. Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, на начало текущей недели собрано 1 тысяча 180 тонн. Уборочная площадь под садовой земляникой в регионе составляет почти 130 гектаров. Около половины объема ягод, собранных в области, поступает на усманский завод по переработке и шоковой заморозке ягод и фруктов. Остальная садовая земляника в свежем виде отправляется на прилавки области, а также в Москву.

«Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России, потому что отличаются высоким качеством», – отмечает губернатор Игорь Артамонов.

В Лебедянском и Измалковском районах ведется сбор черной смородины. Получено 20 тонн. В Лебедянском и Усманском районах начинают собирать малину. Смородиной и малиной в регионе занято 78 и 15 гектаров соответственно. «По итогам прошлого года в регионе было получено более 1,3 тысячи тонн ягод, — рассказал начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – В этом году, несмотря на неблагоприятные погодные условия, планируем собрать не меньше».