Сбор тепличных овощей в Липецкой области на треть выше прошлогоднего результата

Сбор тепличных овощей в Липецкой области значительно вырос. По оперативным данным регионального управления сельского хозяйства, в четырёх тепличных комплексах, расположенных в Данковском, Елецком, Хлевенском и Усманском районах, получено 87 тысяч тонн овощей закрытого грунта. Это на 35% выше показателя 2019 года, когда на аналогичную дату было собрано 64 тысячи тонн.

«В области сложился кластер по производству овощей закрытого грунта, в который входят завод тепличных конструкций, теплицы, оптово-распределительный центр, – рассказал начальник управления сельского хозяйства Олег Долгих. – В ближайшие годы планируется строительство ещё 70 гектаров теплиц, объём производства овощей в закрытом грунте должен вырасти до 220 тысяч тонн».

Тепличное овощеводство, начиная с 2014 года, является одним из основных приоритетов в развитии агропромышленного комплекса Липецкой области. Господдержка, оказываемая Минсельхозом России в совокупности с региональными мерами поддержки, позволила инвесторам в 20 раз увеличить площадь современных теплиц четвёртого и пятого поколений. Валовой сбор тепличных овощей вырос в 19 раз. Липецкая область уже не первый год находится в числе лидеров России по выращиванию овощей закрытого грунта.

«В этом секторе сельскохозяйственной отрасли региона мы видим большие перспективы, – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов. – Наши аграрии находятся в числе лучших по производству овощей закрытого грунта, и мы планируем усилить господдержку предпринимательства в этой сфере».