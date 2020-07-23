Сбор яблок стартовал в Липецкой области

Лебедянские аграрии первыми в Липецкой области приступили к сбору ранних сортов яблок. Если погода не подведет, садоводы региона в этом году планируют собрать 50 тысяч тонн плодов, сообщили в областном управлении сельского хозяйства. Из них около 40 тысяч будет заложено на длительное хранение в специализированные холодильники.

«Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России, потому что отличаются высоким качеством. Садоводство – один из приоритетов областной программы импортозамещения», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

В Липецкой области работают более 10 садоводческих хозяйств. Самые крупные из них расположены в Лебедянском районе. Это ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» и ООО «Агроном-Сад». Специализированные хозяйства региона в среднем за год производят от 40 до 63 тысяч тонн плодов, занимая лидирующие позиции в Центральном федеральном округе.

Плоды в области выращивают как для потребления в свежем виде, так и для переработки. «По качеству и сортовому разнообразию яблоки, выращенные в Липецкой области, абсолютно конкурентоспособны с импортными, а по некоторым аспектам превосходят их», – уверен начальник регионального управления сельского хозяйства Олег Долгих.