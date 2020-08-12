Сбор ягод продолжается в Липецкой области

По оперативным данным управления сельского хозяйства региона, в Липецкой области собрано 1377 тонн ягод. «С каждым годом площади под ягодными культурами в регионе увеличиваются. Выращенные на липецкой земле плоды и ягоды пользуются огромным спросом по всей России, потому что отличаются высоким качеством», – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Четыре хозяйства региона ведут сбор садовой земляники. Это ООО «Ягодные поля» и ООО СХП «Ягодный дом» Усманского района, ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» и К(Ф)Х Васильев Лебедянского района. На данный момент собрано 1200 тонн садовой земляники.

В ООО «Сады де Болье» Воловского района идет сбор вишни. Получено 18 тонн. Смородину собирают в ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября», ООО «Сады де Болье» и ООО «УсАгро» Измалковского района. Урожай смородины составил 159 тонн.

«До 2017 года объем производства ягод в Липецкой области был незначительным, – рассказал начальник управления сельского хозяйства региона Олег Долгих. – Мы собирали 200-250 тонн в год. Запуск проекта в ООО «Фрагария» в 2017 году с объемом переработки ягод мощностью 8 тысяч тонн и заморозкой 5 тысяч тонн позволил наращивать производство ягод на 30-40% в год. По итогам 2019 года в регионе была собрана 1 тысяча тонн. В планах на ближайшие годы – увеличение производства ягод до 3-3,5 тысячи тонн и расширение ассортимента». По данным Минсельхоза РФ, Липецкая область входить в число российских лидеров по производству ягодных культур.