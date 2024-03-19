Первое место заняла сборная Липецкой области в общекомандном зачёте по результатам чемпионата и первенства ЦФО по борьбе на поясах. Соревнования проходили с 15 по 17 марта в городе Богучар Воронежской области и приняли 180 спортсменов из восьми регионов страны.

На первенстве из липецкой команды победителем в весовой категории +100 кг стал Азиз Муллоев. Серебряную медаль в весовой категории 100 кг завоевал Тигран Марукян. В чемпионате золото завоевали Екатерина Захарова (в/к 66 кг), Виктор Лукинских (в/к 62 кг), Дмитрий Мочалин (в/к 68 кг), Максим Крисанов (в/к 82 кг) и Никита Вьюнов (в/к 90 кг). Серебро – Надежда Андреева (в/к 58 кг) и Марат Раджабов (100 кг). Бронзу – Евгений Снегур (в/к 75 кг).

Борцы, показавшие лучшие результаты на соревнованиях представят регион на Кубке России, который пройдет 23 и 24 марта в Рязани. «Десять медалей – это достойный результат. Хочется поздравить спортсменов, их тренеров и всю региональную федерацию. Желаем удачи на России», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.