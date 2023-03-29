Липецкие спортсмены отличились в Москве на Всероссийском турнире по джиу-джитсу «Кубок Космонавтов» среди юниоров и юниорок 16-17 лет, юношей и девушек 14-15 лет. Он проводится ежегодно уже девять лет, являясь одним из наиболее значимых смотров молодых спортивных талантов в российском джиу-джитсу, сообщили в управлении физической культуры и спорта Липецкой области.

В этом году в соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из разных российских регионов. Участники боролись за медали турнира в трех дисциплинах: бои (файтинг), борьба лежа (неваза) и ката парное (дуо-систем). Липецкую область в разделе «неваза» представили спортсмены региональной федерации джиу-джитсу. «Хорошая физическая подготовка и привычка к здоровому образу жизни во многом определяют успешную жизнь современной молодежи. Для достижения лучших результатов в Липецкой области есть все возможности», – не раз отмечал губернатор Игорь Артамонов.

Два дня напряженных состязаний, сильнейшие спортсмены со всей России и высочайший уровень конкуренции в каждой схватке не помешали липецким спортсменам завоевать бронзовые медали. Антон Лазарев провел три схватки, две из которых завершил досрочной победой. В активе Юрия Уколова три схватки, одна досрочная победа и одна волевая победа по баллам за несколько секунд до конца поединка. Ярослав Ермолаев провел две схватки, в первой одержал очень уверенную досрочную победу, вел в полуфинальной схватке, но, к сожалению, получил травму и был снят с соревнований.