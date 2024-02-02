Липецкая сборная по ушу уверенно подтвердила статус одной из сильнейших команд ЦФО на чемпионате и первенстве округа. В копилке липецких спортсменов 116 медалей – 54 золотых, 29 серебряных и 33 бронзовых, сообщили в управлении физической культуры и спорта региона.

Соревнования состоялись в Орле, они проходили в дисциплинах «таолу», «кунгфу-традиционное ушу», «юнчуньцюань». Всего за награды боролись более 500 спортсменов из семи регионов ЦФО. Также в рамках соревнований состоялся турнир по туйшоу «Мягкая сила».

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность участия липецких спортсменов самого разного возраста в различных турнирах для популяризации физической культуры и активного образа жизни. «Хочется пожелать им дальнейших побед, достижений и не расставаться со спортом всю жизнь. Потому что он дает не только здоровье и красоту, но и хорошее самочувствие, уверенность в себе», – считает Игорь Артамонов.