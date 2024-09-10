Липецкая сборная по восточному боевому единоборству стала первой на XVI Всероссийских юношеских Играх боевых искусств в Анапе. Соревнования проходили с 1 по 7 сентября. За медали бились 800 участников из 23 регионов России. Несмотря на высокую конкуренцию, спортсмены из Липецкой области завоевали 37 медалей: 10 золотых, 9 серебряных и 18 бронзовых.

Стоит отметить, что липчане уже третий год подряд становятся победителями общекомандного зачета на Всероссийских Играх. Спортсменов подготовили тренеры Вадим Осадчий, Анжелика Осадчая, Андрей Якунин, Сергей Александров, Дмитрий Гуляев.

«Это не просто победа, а подтверждение и закрепление результата липецкой сборной. Тройная победа. Показатель того, что липецкая школа восточных боевых единоборств действительно сильная и результативная. Уверен, желающих стать ее частью теперь значительно прибавится», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.