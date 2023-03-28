Липецкие спортсмены получили медали стразу трех турниров по киокусинкай, которые состоялись в спортивном комплекса «Жаворонки» в городе Одинцово Московской области. Здесь прошли Кубок Московской области по киокусинкай (группа дисциплин «кëкусин-весовая категория») среди мужчин и женщин, турнир на призы ООО «Кроношпан ГМХ» (группа дисциплин «кëкусин-весовая категория») среди юношей и девушек 12-13, 14-15 лет, юниоров и юниорок 16-17 лет и Открытый Кубок Кроношпан (дисциплина «тамэсивари») среди мужчин.

Команда Федерации киокусинкай Липецкой области, в состав которой вошли спортсмены отделения киокусинкай спортивной школы №1 Ельца, завоевала на этих соревнованиях 10 медалей. Степан Гавриленко (мужчины, в/к до 70 кг) и Иван Есин (абсолютная весовая категория +90 кг) стали победителями Кубка Московской области в своих категориях. Турнир на призы ООО «Кроношпан ГМХ» принес елецким спортсменам еще семь медалей – два золота, одно серебро и четыре бронзы. Еще одно серебро завоевал Станислав Семянников (мужчины, в/к +80 кг) на Открытом Кубке Кроношпан в дисциплине «тамэсивари» (разбивание твердых предметов). Это был дебют липецких спортсменов в этой дисциплине и первое призовое место.

«Победы наших спортсменов очень важны для популяризации здорового образа жизни и приобщения жителей региона самого разного возраста к занятиям массовой физической культурой и спортом», – считает губернатор Игорь Артамонов.