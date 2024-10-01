Сборник очерков «70 лет Липецкой области. 70 поводов для гордости» удостоен почётного диплома «За вклад в сохранение исторической памяти» открытого конкурса «Книга года-2024». Он проходил в Рязани в рамках Х Межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир».

Награду получил Александр Богданов, старший научный сотрудник музея-усадьбы «Рязанка» в Чаплыгинском районе. Он является автором статей книги. На ней также работали Валерий Акимов, Александр Клоков, Ирина Сулина. Составители и редакторы сборника — Александр Гришаев и Андрей Найдёнов.

Описание книги содержит следующее: «70 представленных в книге очерков рассказывают о славной истории края, давшего стране и миру плеяду замечательных имён… На страницах издания представлены памятники архитектуры, заповедные природные уголки, туристические достопримечательности и традиционные народные промыслы региона. Эта книга о том, чем гордятся липчане». Следуя замыслу, авторы и составители разбили сборник на пять подтем: «История», «Люди», «Природа», «Наследие» и «Достояние».

В книге 288 страниц. Она издана Липецким областным краеведческим обществом при поддержке правительства региона. «Радостно, что книга о частице великой страны, о нашей Липецкой области, получила столь высокое признание. Эта работа, действительно, большой вклад в сохранение наследия наших предков. Только помня о прошлом можно созидать будущее», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.