Алексей и Инна КУРДЮКОВЫ, с. Талицкий Чамлык.

День свадьбы: 24 февраля 2012 года.

Если говорят, что ребенок в семье — это счастье, то у молодых супругов Курдюковых оно помножено на три: Инна и Алексей воспитывают двух дочек и сына.

— Свою будущую жену я знал, наверно, лет с пяти, — рассказывает Алексей Курдюков. — Мы жили в Талицком Чамлыке, и наши родители общались между собой. С Инной, которая всего на год младше, часто играли во дворе у ее бабушки. Веселая, заводная — с ней всегда было интересно.

Такой же Инна была в подростковом возрасте: отличница, активистка, у которой хватало времени и в театральных постановках играть, и в музыкальной школе заниматься. И тут шестиклассник Алексей будто заново увидел подругу по своим детским играм. Правда, о каких-то отношениях тогда еще рано было говорить. Молодые люди стали встречаться уже в старших классах. Потом Алексей поступил в Воронежский агроуниверситет, а золотая медалистка Инна — в медакадемию имени Бурденко.

Логическим продолжением проверенной временем любви стала свадьба, которую молодые люди решили сыграть, когда Алексей заканчивал учебу, а его возлюбленной оставался год до диплома (забегая вперед, скажем, что он будет красным).

Свадьба Курдюковых проходила с участием фольклорной группы Добринского РДК.

— Мы не сторонники западной моды, на которую в последние годы стали ориентироваться молодожены при организации свадьбы, — продолжает Алексей. — Свое торжество решили сделать в духе наших традиций. Мы ведь русские люди, зачем копировать чужое? В загсе нас встречала фольклорная группа с хлебом-солью и величальными песнями. После регистрации поехали на свою малую родину, где, как полагается, перенес невесту на руках через Никольский мост, возложили цветы к памятнику погибшим в годы войны землякам.

А потом молодые вернулись в райцентр, где их ждали накрытые столы в кафе «Молодежное». Праздник получился веселым. Да и как могло быть иначе, когда среди гостей были неженатые друзья-студенты со стороны жениха и невесты?!

Второй день гуляли уже в талицком кафе с гармонистом и … балалаечником, приглашенными из местного ДК.

Сразу после свадьбы молодожены разъехались по разным городам: она — в Воронеж доучиваться, а он — в Липецк проходить преддипломную практику. Некоторое время спустя Курдюковым дали комнату в семейном общежитии медакадемии, где Алексей и Инна проживут полтора года. Здесь же родилась их первая дочка Татьяна. Так как молодой папа уже имел профессию, а мама еще нет, в декретный отпуск на семейном совете решили отправить Алексея. И он об этом ни разу не пожалел. И в шутку и всерьез говорит, что это одни из лучших дней его жизни.

— У меня на все хватало времени, — рассказывает Алексей, — помочь жене сделать уборку, покормить дочку и даже приготовить обед. Супруга часто возвращалась с занятий уставшей (студенты-медики подтвердят, какая нелегкая у них учеба). А потом отправлялся с Таней на прогулку. Пока она спала в коляске, занимался на турнике или делал поблизости пробежку. Это было мне просто необходимо, потому что единственной проблемой моего декретного отпуска была нежелательная прибавка в весе. Так что со знанием дела говорю: декрет — замечательное время! И не верьте тем, кто утверждает обратное. Главное — все рационально организовать.

По окончании учебы молодая семья вернулась в Добринский район. Прежде чем окончательно обосноваться в родном Талицком Чамлыке, Алексей несколько лет работал ветврачом в Липецке. Его жена устроилась терапевтом в Добринскую ЦРБ. Жили попеременно то в одном, то в другом родительском доме. Несмотря на такую «полукочевую» жизнь, решили не откладывать на потом рождение детей. Через четыре года после Татьяны родился Коля, а еще через шесть лет — Ксюша, которой всего полтора годика.

Танюшку провожали в первый класс всей большой семьей. На фото (слева направо) ее бабушки Татьяна Ивановна и Инна Владимировна, мама, дедушка Владимир Константинович и папа с младшим братиком первоклашки Колей.

Сейчас Алексей Курдюков исполняет обязанности начальника Добринской СББЖ. Жена в декретном отпуске.

— Наша жизнь теперь крутится вокруг детей, — говорит многодетный отец. — И хотя я считаю, что задача главы семьи обеспечить финансовую стабильность, а жены — следить за семейным очагом, никогда не снимаю с себя ответственности за воспитание детей. Стремлюсь по возможности больше времени проводить с семьей. Дети тоже любят и ждут наши совместные вылазки на природу, поездки в Липецк с большой развлекательной программой для них. Хотя бы раз в месяц стараемся позволить себе такой отдых, который всех нас очень сближает.

Рассказывая о своей семье, Алексей не забыл с благодарностью упомянуть старшее поколение.

— Спасибо за помощь и поддержку родителям (к сожалению, наших отцов Сергея Алексеевича и Павла Михайловича уже нет с нами). Особая благодарность — бабушке Зое (она тоже бывший ветврач) — нашей палочке-выручалочке, которая с удовольствием занимается с правнуками. Ее поддержка и житейская мудрость для нас очень важны.