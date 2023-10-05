Многодетная семья верхнематренцев Курганниковых решила остаться на малой родине и не пожалела об этом

ПОДДЕРЖАЛА ЛЮБИМОГО

Эту молодую супружескую пару глава поселения Наталия Жаворонкова называет чуть ли не образцово-показательной: остались в селе, трудолюбивые и хозяйственные, воспитывают четверых детей…

Большинство сверстников Татьяны и Виталия разъехались по городам и в родной деревне бывают уже редкими гостями. Когда-то и сама Татьяна грезила о городской жизни, справедливо полагая, что там больше возможностей для самореализации и живется горожанам полегче в квартирах со всеми удобствами. Сначала отучилась на бухгалтера, потом получила еще и профессию экономиста. Легко могла бы найти себе работу в областном центре. Но, как настоящая русская женщина, не раздумывая, пошла за мужем. Если ей всегда нравились городской комфорт и ритм жизни, то ему — деревня, хозяйство и лошади. И Татьяна приняла сторону мужа, с которым она встречалась с девятого класса, а потом еще и ждала из армии. Любовь оказалась сильнее личных амбиций. И это правильно. Ведь, если задуматься, так ли уж важно, где ты живешь, если рядом семья и любимый человек.

А сейчас, по прошествии десяти лет, Татьяна убедилась в правильности принятого ею когда-то решения. У них с Виталием есть все, что нужно для счастливой жизни: дети, дом, работа.

Ей, специалисту с высшим экономическим образованием, удалось устроиться в один из сетевых магазинов райцентра заместителем директора. Виталий трудится по специальности — механизатором в ООО «Добрыня». Обоим супругам сейчас всего по 28 лет. Для некоторых их сверстников это еще даже не возраст для принятия серьезных решений, юность, как известно, в новом веке сильно затянулась. А наши герои — уже вполне самостоятельные и ответственные люди, воспитывающие четверых детей.

ДОМ МЕЧТЫ

— Поженившись, мы первое время жили с родителями, — рассказывает Татьяна. — Но, несмотря на их поддержку, считаю, что одним лучше. Когда с помощью материнского капитала купили в Верхней Матренке свой дом, у нас уже двое деток было.

Дом по сельским меркам оказался недешевым, да еще сколько вложили, чтобы переделать под себя (пристройку сделали, скважину для воды пробурили, хороший забор поставили, крышу недавно перекрыли). Но все равно довольны: именно о таком жилье они и мечтали.

— Главный критерий при выборе дома был — большой огород и приусадебная территория, чтобы скотину можно было водить. Мы ведь сразу решили, что будем иметь большое хозяйство.

Из родительского дома в собственный молодая семья перешла, уже имея шестерых быков и пару лошадей. С этого начиналось их самостоятельное ведение хозяйства.

Сейчас, помимо все тех же двух лошадей (их хозяин держит для души), у Курганниковых восемь быков, поросята, кролики, гуси, утки, куры… Весной будущего года они думают подавать документы на сокцконтракт, чтобы еще расширить подворье. Виталий уже обзавелся своим трактором с навесным оборудованием для заготовки кормов.

— Когда-то я сомневалась, можно ли в деревне заработать на нормальную жизнь, чтобы не перебиваться с копейки на копейку, — продолжает собеседница. — Теперь уверена: селяне могут жить зажиточнее горожан, потому что достаток в семье зависит от нас самих. Хочешь жить хорошо — работай, не ленись. Постоянно твержу об этом и детям.

ДВА СЫНОЧКА И ДВЕ ДОЧКИ

Иметь троих детей — давняя и заветная мечта Татьяны. Но свой личный демографический «план» молодая мама даже перевыполнила. Несколько месяцев назад у Вероники, Дарины и Захара появился младший братишка Савелий. Что примечательно, рождение этого малыша порадовало не только родителей, но и сельскую администрацию, потому что он оказался единственным новорожденным 2023 года в Верхнематренском сельсовете.

Татьяна, не успевшая выйти из декрета с Захаром, плавно перешла еще в один отпуск по уходу за ребенком. И он у нее, скорее всего, растянется надолго. Пока дети не подрастут, придется побыть домохозяйкой. А это, как известно, самый тяжелый женский труд, без выходных, отпусков и праздников.

Многодетная мама радуется, что первой в семье родилась дочка — мамина помощница. Вероника в свои десять лет умеет многое: приготовить несложную еду, посуду помыть. А еще она замечательная няня для младших братишек.

Дарина тоже тянется за сестренкой. Она в этом году пошла в первый класс.

Растить детей в деревне, наверное, все-таки легче. Летом вся малышня Курганниковых целый день проводит на улице, на свежем воздухе. Двор большой, погулять есть где. На будущий год папа собирается обустроить для них игровую зону с батутом, бассейном, качелями и песочницей.

А чтобы малыши развивались, родители вывозят их в Липецкий зоопарк, на Кудыкину гору, в Добринку на детские киносеансы.

БЫТЬ ЗА МУЖЕМ

Виталий из тех мужчин, про которых жены говорят: «За ним как за каменной стеной». Он зарабатывает деньги на содержание своей многочисленной семьи. Большую часть забот по хозяйству, как и должно быть, тоже взял на себя, оградив свою хрупкую супругу от самого тяжелого физического труда.

Это благодаря мужу многодетная мама совсем не выглядит измученной и уставшей от домашней рутины. Как признается Татьяна, у нее есть время на ежемесячные визиты к маникюрше и на то, чтобы в Интернете «посидеть».

Виталий также не устраняется от воспитания детей. Двухлетний Захар буквально не отходит от папы, когда тот что-то мастерит.

У главы семьи есть увлечение — лошади, от которых Виталий без ума с детства. У его деда в Приозерном тоже была лошадь, и маленький Виталик, по словам родителей, уже с двух лет сидел на ней верхом. Своим детям теперь тоже прививает любовь к этим красивым животным. А какая радость для сельской ребятни, когда он на Масленицу катает их на разряженных санях по улицам Верхней Матренки!