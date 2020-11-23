Считавшийся пропавшим мужчина в Чаплыгинском районе был убит и брошен в колодец. Подозревают двух местных жителей

Следователем Чаплыгинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По предварительной версии следствия, в октябре 2018 года на территории домовладения в с. Кривополянье Чаплыгинского района местные жители распивали спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт на почве личных неприязненных отношений.

32-летний и 23-летний мужчины избили потерпевшего. Били ногами в грудь и живот, а также наносили удары ножом. После, чтобы скрыть следы преступления, они сбросили тело 57-летнего потерпевшего в заброшенный колодец.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления.

На месте происшествия работают следователи-криминалисты и следователи регионального СКР, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательственной базы.

В ближайшее время будет решён вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.