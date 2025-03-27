Сдавать макулатуру на переработку жители Липецкой области могут целый год

Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» проводится в Липецкой области. В этом году она перешла в новый формат: теперь сдавать бумагу на переработку можно в течение года. Общие итогу будут подведены в марте 2026 года.

Организаторы отмечают, что основная цель акции — сокращение нерационального использования бумаги и воспитание культуры ответственного обращения с отходами. Липецкая область участвует в «БумБатле» третий год подряд. Только в 2024 году в регионе собрали больше 41 тонны макулатуры — старых газет, журналов, книг и картона. Липчане спасли от вырубки почти 700 деревьев.

«Уверен, что Липецкая область и в этом году покажет достойные результаты, подтверждая статус региона, где уделяется особое внимание вопросам экологии, рационального использования ресурсов и ответственного отношения к окружающей среде», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Принять участие в акции может любой желающий — лично, всей семьёй или в составе коллектива. Традиционно к сбору макулатуры подключаются детские сады, школы, колледжи и вузы, а также крупные предприятия, бизнес-структуры, торговые сети и общественные организации. На официальном сайте проекта бумбатл.рф можно наблюдать за активностью участников в режиме реального времени через систему региональных рейтингов.

Для участия необходимо зарегистрироваться, указав организацию или выбрав статус индивидуального участника, найти ближайший пункт приёма на интерактивной карте, сдать макулатуру и загрузить подтверждающий документ в личный кабинет. Промежуточные результаты среди частных участников и семейных команд будут объявляться по сезонам, а окончательные итоги коллективного и регионального зачётов станут известны в марте 2026 года. Самые активные участники получат ценные призы.

Акция «БумБатл» проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» при поддержке АНО «Национальные приоритеты», движения «Экосистема» и Минприроды РФ.