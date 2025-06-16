Сделать дорогу безопасной

В районной администрации прошло очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Основные вопросы повестки дня — статистика аварийности на дорогах муниципалитета за пять месяцев и планы по ремонту инфраструктуры дорожной сети.

По словам врио. начальника ГАИ ОМВД по Добринскому району Алексея Полянского, за отчетный период в районе произошло 12 ДТП, в которых погибло три и пострадало двадцать два человека. Основными видами ДТП явились: съезд с дороги (5 ДТП), столкновение (3 ДТП), наезд на велосипедиста (2 ДТП), опрокидывание (2 ДТП). Перед личным составом Госавтоинспекции ставятся конкретные задачи с учетом особенностей маршрута патрулирования. Говорили о недостатках в содержании автомобильных дорог и иных условиях, способствующих совершению ДТП.

Отдельная тема доклада — детский дорожный травматизм. В этой связи в районе было проведено профилактическое мероприятие «Внимание — дети!». В образовательных учреждениях прошло 19 бесед по соблюдению правил дорожного движения и поведению детей на дорогах, в сети Интернет разместили 72 материала с информацией, направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма. В газете «Добринские вести» опубликована статья по безопасности дорожного движения. Члены комиссии обратили особое внимание на массовое появление на дорогах мототехники под управлением подростков. При этом водительские права имеют лишь единицы, а ведь мопеды и скутеры несут в себе потенциальную опасность.

Начальник Добринского участка ОГУП «Липецкдоравтоцентр» Сергей Гаршин сообщил о текущих заботах дорожников, а также их дальнейших планах.

— С начала года, — сказал он, — нами уложено более 250 тонн асфальтобетона при проведении ямочного ремонта. В мае «картами» восстановили дорожное покрытие на автодороге Добринка-Верхняя Матренка (2,8 км) и на автодороге Добринка-Воскресеновка (1,7 км). В настоящее время дорожная разметка нанесена на дорогах Добринка-Плавица-Хворостянка (за минусом ремонтируемого участка), Грязи-Хворостянка-Добринка, Среднее-Ильича-Александровка и на 94-х пешеходных переходах. В этом году будет выполнен ремонт автодорог Хворостянка-Дурово-Средняя Матренка протяженностью 12,9 км и Добринка-Плавица-Хворостянка протяженностью 5,75 км. Линии электрического освещения на дорогах района соответствуют эксплуатационным нормам.

Глава Добринского сельсовета Николай Чижов заострил внимание на состоянии системы уличного освещения и дополнительных работах по ямочному ремонту.

Подводя итог рабочей встречи, председатель комиссии, заместитель главы муниципалитета Андрей Тарасов отметил ее актуальность и призвал участников заседания уделить особое внимание мерам профилактики как действенного инструмента предотвращения ДТП.

«Повышение уровня безопасности на дорогах – общая цель, к которой необходимо стремиться с наращиванием усилий всех связанных с этим служб и ведомств», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.