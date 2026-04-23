Сделать лучше место рядом с домом могут жители Липецкой области во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства

В Липецкой области проходит шестое Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства, которые начнут преображать в 2027 году. Сделать свой выбор могут граждане старше 14 лет как самостоятельно по ссылке или через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», так и при поддержке волонтёров, используя экосистему «Добро.РФ».

Голосование проводится с 2021 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В 2025 году он вошёл в новый нацпроект «Инфраструктура для жизни», который реализуется по решению президента Владимира Путина.

«В этом году нам предстоит выбрать 25 объектов из 60. Спортивный сквер в 15-м микрорайоне Липецка, набережная в Тербунах, новый сквер в Измалково, новая детская площадка в Красном или всё вместе — выбор снова за вами», — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.