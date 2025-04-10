Съедобные вакцины от бешенства для диких животных оставляют в лесах ветеринары Липецкой области

Съедобные вакцины против бешенства оставляют ветеринары и охотнадзор в лесных массивах Липецкой области. «Таблетки» специалисты размещают в местах обитания диких животных – вдоль нор, троп и опушек. Всего до конца года планируется распространить 400 тысяч доз: половину в апреле-мае, оставшуюся часть – в октябре-ноябре.

«Профилактика бешенства среди диких животных – важный элемент обеспечения эпидемиологического благополучия региона. Эти меры направлены на снижение риска заражения как диких, так и домашних животных, а также людей», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

По данным регионального управления ветеринарии, в 2024 году в области было зафиксировано 20 лабораторно подтверждённых случаев бешенства. С начала этого года выявлено три случая: у двух кошек и одной собаки. Специалисты напоминают владельцам домашних животных о необходимости своевременной вакцинации питомцев, а также о соблюдении правил выгула – использовании поводков и намордников. Контакты с бродячими животными следует исключить, так как вирус бешенства может никак не проявляться внешне до 10 дней, а заболевание является смертельно опасным для человека и неизлечимо.