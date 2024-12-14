5 декабря, в Международный день волонтера, участники группы добровольных помощников нашей армии из Средней Матренки собрались в очередной раз в здании сельской администрации, чтобы заняться привычными для себя в последнее время делами.

Каждая из женщин — настоящая мастерица, можно сказать, универсал, освоившая плетение браслетов выживания, изготовление сухих душей, витаминных травяных чаев, целебных мазей и бальзамов для нужд фронта. А уж вязание теплых носков для бойцов — для них и вовсе дело привычное: сколько их за свою жизнь перевязали для детей и внуков!

— Приходим сюда как на работу, — говорят активистки волонтерской группы «Твори добро». — Связь друг с другом поддерживаем через свой чат в соцсетях — благо, у всех есть современные телефоны с выходом в Интернет.

Почтальон Нина Коробкина в свободное от основной работы время присоединяется к волонтерам. На фото она занята фасовкой витаминного чая для отправки участникам СВО.

Координирует волонтерскую работу поселения Найля Григорьева. Средства на покупку расходных материалов собирают всем миром, в том числе и сами волонтеры.

Как-то сельские активистки «подсмотрели» в Интернете интересную идею изготовления вязаных крючком сердечек с вложенными в них иконками и молитвами, которые можно всегда носить на брелоке. И вот уже год как вкладывают их в посылки для бойцов с другими, более практичными вещами. Судя по отзывам адресатов, такие теплые послания из дома наравне с душевными письмами очень воодушевляют защитников Отечества, поднимают их моральный дух.