«Сейчас подлечим, станет легче!»

Медсестры физиотерапевтического кабинета ГУЗ «Добринская ЦРБ» Ирина Лебедева и Антонина Кузнецова помогают пациентам стать здоровыми. Через их заботливые руки ежедневно проходят от сорока до шестидесяти жителей нашего округа. Их добрый взгляд, вежливое обхождение, профессионализм помогают выздоровлению не меньше, чем сами процедуры.

— Я люблю свою работу, мне нравится приходить по утрам в кабинет, готовить аппараты. Стараюсь принести людям пользу, — откровенничает физиотерапевтическая медсестра Ирина Лебедева.

В выборе профессии она не сомневалась, всегда знала, что будет работать в медицине. Окончив в 1990 году Липецкое медучилище по специальности «сестринское дело», пришла в Добринскую районную больницу. Кроме основных навыков медсестры, за время учебы девушка прошла обучение для работы в физиотерапевтическом кабинете, освоила лечебный массаж и лечебную физкультуру. Так что молодой специалист с такими редкими профессиональными навыками без проблем влилась в дружный коллектив. Как итог — 36 лет безупречной работы в районном здравоохранении.

Более десяти лет в паре с Лебедевой работает Антонина Кузнецова, ветеран добринской медицины, профессионал своего дела. Ее медицинский стаж — 48 лет. Начинала работу постовой медсестрой, продолжила старшей медсестрой детского отделения, сейчас занимается физиотерапией. Она убеждена, что польза от физиотерапии немалая.

— От сеанса к сеансу состояние больных заметно улучшается, а те, кто убедился в этом, в следующий раз сами просят врача назначить лечение, — говорит Кузнецова, — мы лечим электрофорезом, токами Бернара, применяем магнитотерапию, лазеротерапию, амплипульс, ингаляции, ультрафиолетовый аппарат. К примеру, токи Бернара назначаются пациентам с неврологическими и некоторыми другими заболеваниями, а магнитотерапия показана при вывихах, радикулите, остеохондрозе, бронхите и многих других заболеваниях. В нашем арсенале также есть аппарат Дарсенваля.

Целый день в кабинете идёт лечение. Все процедуры выполняются только по назначению врача: терапевта, педиатра, хирурга, невропатолога. Перед процедурой медсестры беседуют с больным, интересуются его самочувствием, а новичков знакомят с механизмом действия аппарата, описывая ощущения, которые могут возникнуть в процессе. Также проводится определение показаний и противопоказаний к физиотерапевтическим процедурам с учётом диагноза, возраста, стадии болезни, сопутствующих заболеваний, наличия у человека имплантов, кардиостимулятора и других факторов. Выполняя назначенные манипуляции, медсестра контролируют их эффективность и безопасность, при необходимости корректируют схему терапии.

Настроив тот или иной прибор, люди в белых халатах обязательно поинтересуются, комфортно ли пациенту, и добавляют: «Если что-то не так, зовите, не стесняйтесь».

Внутреннее пространство физиокабинета разделено матерчатыми ширмами на отдельные кабинки. В каждой — кушетка и специальный прибор, с его помощью проводится та или иная процедура. Помните, как в фильме «Любовь и голуби» Василий Кузякин и Раиса Захаровна переговаривались друг с другом, принимая лечебные назначения?

Так и здесь, и стар, и мал получают предписанные врачами процедуры. Иногда Лебедевой и Кузнецовой приходится быть психологами и воспитателями детского сада в одном лице. Это бывает, когда в кабинет приносят малышей. Во время процедур медсестры не сидят на месте. Передвигаются от одной кабинки к другой, часто смотрят на часы, это профессиональная привычка. Ведь в их обязанности входит четкий контроль времени.

Интересуюсь у собеседниц, в какое время года в физиокабинете бывает особый наплыв пациентов. Оказалось, что в осенне-зимний период, когда обостряются всевозможные бронхиты, артриты, хондрозы. И всех медицинские сестры встречают с улыбкой, в ответ получая благодарность от пациентов.

— Спасибо и за лечение, и за внимательное обращение, и теплоту, — такие слова работницы физиокабинета слышат часто. Порой некоторые больные бывают раздражены, чем-то недовольны, но наши героини отвечают на это спокойствием, улыбкой, умело находят к каждому подход и нужные слова, добавляя: «Сейчас подлечим, станет легче!».

Главный врач ГУЗ «Добринская ЦРБ» Алевтина Третьякова отметила, что использование физиотерапевтических средств позволяет значительно сократить время на лечение, приостановить дальнейшее прогрессирование хронического заболевания и снизить частоту рецидивов.

— С физиотерапией, — уверена она, — восстановление организма происходит намного полноценнее, чем только при приеме лекарств. Физиотерапевтические методы стимулируют защитно-компенсаторные силы организма, естественные механизмы самоочищения, самооздоровления и регенерации.

Эдуард ДЕМИХОВ.

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