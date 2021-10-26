В районе близится к завершению обмолот кукурузы на зерно. Эта культура убрана на площади 6500 гектаров из 6750. Одни из лидеров по урожайности – земледельцы из ООО «Битюг». Труженики этого сельхозпредприятия умело внедряют в производство современные технологии, интересуются последними разработками селекционеров и ученых.

Генеральный директор «Битюга» Иван Незнамов несколько раз в день наведывается на место обмолота кукурузы. Ярко-желтые, налитые зерном початки на каждом растении радуют глаз. До подхода комбайнов, которые идут нам навстречу от лесополосы, есть несколько минут. Это время мой собеседник использует для небольшого теоретического экскурса, вводя меня в курс дела.

– Кукуруза – одна из основных культур современного земледелия, – поясняет Незнамов, – из неё получают муку, крупу, хлопья, крахмал, этиловый спирт, глюкозу, сахар, патоку и масло. Помимо этого, зерно кукурузы является ценным компонентом для приготовления комбикормов. И как пропашная культура кукуруза служит хорошим предшественником: она способствует освобождению полей от сорняков, почти не имея общих с зерновыми культурами вредителей и болезней.

Для выращивания этой культуры в промышленных объемах «Битюгу» потребовались незначительные корректировки в общем технологическом процессе. Прежде всего, начали с подготовки почвы. Осенью на всех площадях провели глубокое рыхление. С этой работой отлично справился механизатор Борис Дедяев. Весной на полях вовремя закрыли влагу, внесли на каждый гектар по два центнера азота, еще раз прокультивировали верхний пахотный слой. После этого, работая в две смены, провели весенний сев на 850 гектарах.

Как только появились первые всходы, междурядья обработали гербицидными составами. Летом кукуруза вдоволь понежилась на солнышке, дожди, пусть и нечасто, но все же поливали «царицу». Как результат – початки выросли и налились зерном.

Из-за шуршащих на ветру, высоких стеблей показались комбайны, оборудованные специальными гребенками для обмолота. Уборку зерна, богатого белком и каротином, ведут братья Николай и Виктор Рязанцевы. Менее двух проходов по полю, и бункер заполнен. Водители Валерий Стрельников, Валентин Селютин и Александр Бобкин доставляют урожай с поля для дальнейшей подработки. Повышенная влажность зерна, 20-22 процента, не стала помехой для аграриев. При помощи сушилки на природном газе кукуруза расстается с лишней влагой.

Вместе с начальником районного отдела сельского хозяйства Николаем Васильевым сделали расчеты, которые показали: затраты на производство одной тонны кукурузы и одной тонны ячменя примерно равны. А вот по урожайности «царица полей» значительно обгоняет своего полевого собрата, так же как и по цене реализации. Конечно, это не означает, что добринские сельхозпредприятия в спешном порядке бросят все силы на возделывание кукурузы. Общих правил соблюдения севооборота пока никто не отменял. А вот если говорить про введение в структуру посевных площадей «царицы полей», то такие планы уже имеются у целого ряда фермерских хозяйств. Будущий год покажет, чьи початки в итоге окажутся наиболее весомыми…