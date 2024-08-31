Добринские аграрии активно включились в уборку сои. В этом году посевы этой культуры размещены в районе на площади 18400 гектаров. Ее своевременный и правильный обмолот отражается на конечном результате, количестве и качестве продукции.

На полях ООО «Петровский агрокомплекс» уборка сои в самом разгаре. Пока местные полеводы довольны отдачей соевых наделов. Слагаемые успеха известны: благоприятные погодные условия, своевременная почвенная и листовая подкормка.

Механизаторы Максим Манаенков, Дмитрий Каширский и Олег Воробьев показывают отличные результаты в обмолоте бобовой культуры.

Во время своего визита в «Петровский» на поле встретил давних знакомых, комбайнеров Максима Манаенкова, Дмитрия Каширского и Олега Воробьева. Заготовка кормов, копка и погрузка сахарной свеклы: эти люди умеют все, показывая на каждом участке работ отличные результаты. Сейчас они ведут обмолот на отечественных «Акросах», оборудованных специальными соевыми жатками. Они могут идти на разной высоте над поверхностью земли, копируя при этом рельеф почвы.

Выращенный урожай доставляют на ток водители предприятия Александр Полунин и Александр Дорофеев.

За пожарной безопасностью во время уборки следит Александр Соколов. Его МТЗ с бочкой, наполненной водой, как нитка за иголкой, сопровождает комбайны. Высокая температура воздуха, измельченная соевая солома и разогретая до предела техника. Одной случайной искры достаточно для больших неприятностей.

Механизатор Александр Соколов следит за противопожарной безопасностью во время уборки.

Убранные загонки оперативно дискуются, этим занят механизатор Александр Полунин. Водители Александр Полунин и Александр Дорофеев доставляют богатое белком зерно с поля на местный ток. Затем убранная за день соя отвозится в районный центр на элеватор.

Механизаторы и водители заинтересованы в том, чтобы сократить сроки уборки. Трудятся слаженно. Горячие обеды для них доставляют из Добринки прямо в поле. Нет вопросов и по оплате труда людей, принимающих участие в уборке. Всё обговорено заранее и устраивает каждого.

Вместе с механизаторами и водителями весь день в поле находится агроном отделения Наталия Копцева. В этой должности она трудится не первый год и хорошо знает своё дело.

— Благодаря чёткой организации труда, — говорит специалист, — наши соевые наделы ежедневно уменьшаются на 350 гектаров. На днях из южных регионов к нам на помощь прибыли еще шесть «Нью-Холландов» и четыре CLASS TUCANO 74010. Сводный отряд из тринадцати самоходных машин активно приближает окончание страды.

Для того чтобы соевые поля быстрее подсохли, петровцы провели десикацию 1400 гектаров. Остальные площади подходят к уборке постепенно, под воздействием солнца. Главными показателями для начала обмолота стало опадение листьев, пожелтение и побурение стеблей растений, а также самих бобов. Они при встряхивании издают шум в стручках.

Сейчас влажность вымолачиваемого зерна в среднем составляет 11 процентов. Влагомер в руках Н. Копцевой практически не бывает без дела. Соя обладает высокой гигроскопичностью, легко впитывает ночную влагу. Именно поэтому контроль необходим.

— Уход за соей включил в себя целый ряд важных агротехнических мероприятий, — отметил гендиректор ООО «Петровский агрокомплекс» Николай Мищик. — На сегодня перед нами стоит задача — убрать бобы с наименьшими потерями. Это станет заключительным аккордом всего технологического цикла производства сои.

Справка «ДВ»: Сою относят одновременно к масличным, зернобобовым и кормовым культурам. Ее возделывают для пищевых, кормовых и технических целей. В пищу используется в виде масла, маргарина, соевого сыра, молока, муки, кондитерских изделий, консервов и других продуктов.

«Соя – очень перспективная масличная культура. Интерес к ней во всем мире велик, так как она является одним из наиболее важных источников белка и масла. Высокомаржинальные масличные культуры раньше в Липецкой области практически не выращивались. Теперь в регионе они занимают весомую долю в севообороте», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.