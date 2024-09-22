Работники филиала «Добринский» ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» продолжают реализовывать потребителям живой серебристый товар. Рыба, выращенная на водоеме в Талицком Чамлыке, обладает отменными вкусовыми качествами.

Воскресенье 15 сентября. Раннее утро. Территория рыбоводческого хозяйства. В рыбоприемном канале, выше среза воды, установлен металлический сортировочный стол. Сюда работники рыбхоза загружают сачками небольшие партии рыбы. Ее переборкой занимаются рыбоводы Алексей Дедяев, Юрий Муравлев и Николай Шуков, им помогает водитель Александр Батов. Директор филиала Владимир Татаринцев взвешивает рыбу на электронных весах и заносит данные в тетрадь. Стреловой кран «Пионер» подает партию карпа к загрузочному люку прямоугольного бака, установленному в кузове «Газели». Бак наполовину заполнен водой, которую обогащает кислородом мощный компрессор. В дороге рыба должна чувствовать себя максимально комфортно и прибыть к месту торговли в идеальном состоянии. Водитель-продавец Алексей Татаринцев, принимающий груз, сегодня едет на рынок в поселок Мордово Тамбовской области.

Справа-налево директор филиала «Добринский» ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» Владимир Татаринцев, рыбовод Юрий Муравлёв, водитель Александр Батов.

— Наши географические соседи, — говорит он, — хорошо раскупают талицкую рыбу. На местном рынке у меня есть определенное место, основной пик торговли приходится на воскресенье. В этот день многие люди приходят за натуральным, полезным и вкусным продуктом. В остальные дни недели ездим по другим «точкам».

Через руки водителей-продавцов за время путины проходит не менее сорока процентов от всего количества рыбы, реализуемой филиалом. Серебристый товар с нетерпением ожидают в Тамбовской и Воронежской областях. Не обделены вниманием наших рыбоводов жители областного центра и ряда населенных пунктов Добринского района. В эти дни особым спросом пользуется карп, нагулявший за лето жирок. Специально за ним едут в Талицкий Чамлык индивидуальные предприниматели из Грязей, Липецка и Воронежа. Некоторые добринцы, не дожидаясь доставки рыбы в районный центр, сами приезжают за ней на пруд. Отказа в приобретении серебристого товара никто не получает.

— Кто хоть раз попробовал нашу рыбу, — говорит директор филиала «Добринский» ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» Владимир Татаринцев, — обязательно становится нашим постоянным клиентом. Кроме карпа, зеркального и парского, в новом сезоне порадуем покупателей щукой, толстолобиком и карасем. Еще планируем торговать маленькими карасиками, так называемым живцом. Поздней осенью и по перволедью это лучшая наживка для ловли щуки и крупного окуня. Но всему свое время. В Добринке хотим начать торговлю в октябре. Пока жара вносит существенные коррективы в наши логистические цепочки.

Водитель-экспедитор Алексей Татаринцев принимает партию свежевыловленного карпа.

Что касается отменного вкуса местной рыбной продукции, то объяснений этому феномену имеется сразу несколько. Родниковые воды, питающие талицкий водоем, обладают природной чистотой. Да и кормовой рацион для своих подопечных рыбоводы всегда выдерживают согласно предписанным рекомендациям. Основные ингредиенты рыбьего меню составляет зернофураж. Его доставляют на склад предприятия из разных точек как нашего района, так и соседних областей.

Рыбоводы довольны сотрудничеством с местным фермером Сергеем Киньшиным, который делает для земляков хорошие скидки на зерно. Также фураж приобретается у соседей-тамбовчан. За время откорма жители подводного царства съели не один десяток тонн гранулированных кормов. Их раздачу до сих пор проводят три раза в день.

— Аномально холодный май не позволил нам запустить кормовой конвейер, — пояснил В. Татаринцев, — дело в том, что аппетит обитателей подводного мира просыпается при более комфортной температуре. Но зато сейчас, словно извиняясь, природа дает возможность наверстать упущенное. Наша рыба и в эти сентябрьские дни активно набирает вес.

Вместе с карпами и карасями растет и зарплата работников предприятия. У людей появился дополнительный стимул работать еще лучше. Все, начиная с директора и заканчивая водителем, относятся к порученному делу с душой. Это значит, что рыбное место в селе Талицкий Чамлык еще не раз порадует любителей вкусного и полезного товара…