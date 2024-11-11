Села Липецкой области стали призерами Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 2024 года. В этом году победителями от Липецкой области стали три муниципалитета. Серебро в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» в категории сельские поселения завоевал Поддубровский сельсовет Усманского муниципального района. В качестве награды сельское поселение получит дотацию — 15 млн рублей.

В основе практики лежит идея создания условий для привлечения инвесторов в сферу туризма, в том числе создание рабочих мест, особенно для сельской молодёжи, обустройство сельских территорий, комплексное использование природного и культурного потенциала поселения. Развитие сельского туризма напрямую содействует повышению привлекательности проживания в сельской местности. Благодаря реализации практики в районе продолжается проект по выращиванию земляники, открыта новая точка маршрута выходного дня «Царьков родник», продукция местных товаропроизводителей поставляется инвесторам туристической сферы.

Второе место в номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований, развитие территориального общественного самоуправления и привлечение граждан к осуществлению местного самоуправления в иных формах» занял Дубовской сельсовет Чаплыгинского района.

Сельсовет разработал практику, которая позволила вовлечь всех жителей села (1183 человека) в процесс принятия решений. Система обратной связи строится на постоянном диалоге с органами местного самоуправления, в том числе через работу двух территориальных общественных самоуправлений. Благодаря такой совместной работе в селе удалось благоустроить значимые общественные пространства, в том числе сквер, детскую и спортивную площадки, а также пешеходные дорожки. Жители совместно обустроили «святой» источник Николая Чудотворца. Администрация села совместно с меценатами закупила все необходимые материалы, а жители, в свою очередь, сами провели все необходимые работы. Сельсовет получит 15 миллионов рублей. Куда и на что потратить эти деньги тоже будут решать всем селом. Пока в планах – обустроить памятник погибшим в годы Великой отечественной войны и благоустроить обочины основной сельской дороги.

Бронзу в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» завоевал Пиковский сельсовет Чаплыгинского района. Их лучшая практика заключается в эффективном государственно-частном партнерстве. Местное предприятие строит жилье для своих работников с использованием госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», в свою очередь сельсовет и район прилагают делают территорию более привлекательной для будущих новоселов. В селах активно благоустраивают общественные территории: появляются современные скверы, детские и спортивные площадки, пляж, а также прокладывается современная коммунальная инфраструктура.

Благодаря такой комплексной работе уменьшился отток населения с сел Пиковского сельсовета, а местное сельхозпредприятие получило новые рабочие руки. За третье место в номинации сельсовет получит 7 миллионов рублей.

Конкурс на лучшие муниципальные практики проводится Правительством России для выявления и распространения успешных решений в области местного самоуправления. Конкурс проводится ежегодно в два этапа: региональный и федеральный, с разделением участников на городские и сельские поселения. Победителей определяет федеральная конкурсная комиссия. В 2024 году на федеральный этап конкурса, который проводился уже в восьмой раз, муниципалитеты представили 1280 заявок. Помимо денежных призов лауреатов ждут знаки отличия и дипломы Правительства России, а также публикации об опыте решения той или иной проблемы в сборниках лучших практик, которые выпустят по итогам конкурса.«От работы органов местного самоуправления зависит качество жизни населения. Сегодня в области многое делается для решения актуальных вопросов и роста благосостояния жителей. В ряде населённых пунктов достигнуты замечательные показатели. Но у нас ещё много работы по улучшению условий жизни населения и в крупных городах, и в сельской глубинке», – отмечает Игорь Артамонов.