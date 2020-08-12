Селекционеры представили высокобелковые сорта сои на липецком «Дне соевого поля»

В Усманском районе прошёл семинар «День соевого поля». Его организовали региональное управление сельского хозяйства и российская компания по селекции и семеноводству «Соевый Комплекс».

Специалисты представили новые высокобелковые сорта сои отечественной селекции, которая была посеяна на демонстрационном участке АгроЦентр BASF с применением современных биопрепаратов, и рассказали о технологии её возделывания. Участники мероприятия обсудили такие вопросы развития соеводства в России, как организация промышленного семеноводства с учётом природно-климатических условий регионов, применение системы биозащиты, повышение рентабельности сои, сообщает региональное управление сельского хозяйства.

Выращиванию масличных в Липецкой области уделяется повышенное внимание. В прошлом году в регионе был получен рекордный урожай сои – 139,5 тысячи тонн. Благодаря кропотливой работе отечественных селекционеров появились новые ультраскороспелые сорта с высоким содержанием протеина. Они успевают вызревать в нашей области и дают хороший урожай.

«Агропромышленный комплекс — один из наиболее технологичных и инновационных секторов областной экономики, — отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Липецкие аграрии применяют передовые технологии, успешно внедряют новые научные разработки. Научный подход и добросовестный труд приносят впечатляющие результаты».

Также в ходе семинара сообщалось, что липецкие сельхозтоваропроизводители могут получить господдержку при производстве масличных культур. На эти цели выделены как федеральные, так и областные средства.

«В Липецкой области ведётся активная работа по выведению и использованию отечественных сортов и гибридов, – не раз отмечал начальник управления сельского хозяйства региона Олег Долгих. – С этой целью в регионе создаются опытные станции и поля, приглашаются специалисты и проводятся регулярные встречи с сельхозпроизводителями».

Дальнейшему наращиванию объемов производства сои будет способствовать увеличение мощностей по переработке масличных культур. На данный момент переработку сои осуществляет ООО «Либойл». В 2022 году запланировано открытие ещё двух заводов по переработке бобов сои в Елецком и Тербунском районах. Они будут перерабатывать 1 миллион 200 тысяч тонн в год.