Стали известны результаты конкурсного отбора сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Липецкой области для предоставления гранта на создание материально технической базы в 2021 году. Как сообщили в управлении сельского хозяйства региона, на него претендовали 11 кооперативов. После рассмотрения заявок до конкурса были допущены семь. С учетом выделенных средств, конкурсная комиссия определила шесть кооперативов из пяти районов области, которые станут грантополучателями. «Государственная поддержка фермерства – одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса Липецкой области», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

На поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов из федерального и областного бюджетов в этом году направлено 45 миллионов рублей. Минимальная субсидия, которую получат победители, составит 3 миллиона 670 тысяч рублей, максимальная – 14 миллионов 700 тысяч. Сельхозкооперативы-грантополучатели будут заниматься переработкой птицы, производством полуфабрикатов, колбасных изделий, комбикормов, хлебобулочных изделий и хлебопекарной продукции, доработкой овощей, а также приобретут необходимую сельхозтехнику.

В регионе кооперация охватывает более 70 тысяч личных подсобных хозяйств и около 170 крестьянских (фермерских) хозяйств. В прошлом году кооперативы закупили сельскохозяйственной продукции на 7,5 млрд рублей.

«В 2021 году конкурсная комиссия по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов завершила работу, – рассказал начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Были рассмотрены 122 заявки по таким направлениям, как семейные фермы, агростартап и развитие сельхозкооперации. Благодаря грантовой поддержке 39 проектов начнут реализацию с текущего года».