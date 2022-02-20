К весне готовы! В этом уверены руководство и трудовой коллектив ООО «Гелиос» из Добринского района. Основания для подобного оптимизма у них более чем весомые. Надежный технический тыл, опытные кадры, отработанные годами агротехнологии — вот три кита, на которых держится производственное и финансовое благополучие этого сельхозпредприятия.

В эти дни территория предприятия кажется пустой и безлюдной. Только шеренги заснеженных автомобилей, тракторов и комбайнов, выстроенные словно по линейке.

— Основная работа сейчас ведется под крышей, — говорит руководитель «Гелиоса» Геннадий Крутских, — вся техника и прицепной инвентарь, которые первыми выйдут в поле, сейчас проходит предстартовую проверку в ремонтных боксах. Механизаторы проводят осмотр самоходных машин, регулировку узлов и механизмов.

Двадцать четвёртого ноября прошлого года в «Гелиосе» завершили очередной сезон полевых работ. Буквально на следующий день, не откладывая дела в долгий ящик, земледельцы начали ремонтировать технику, готовя ее к новому сезону. Справившись с порученным делом, механизаторы ушли в законные отпуска. Седьмого февраля, отдохнувшие, все вернулись на свои рабочие места.

Семь лет назад Александр Васильев получил в хозяйстве новенький трактор МТЗ. На нем молодой человек одним из первых в «Гелиосе» выйдет на весеннее поле. Внесение минеральных удобрений, закрытие влаги — каждый из этих важных агроприемов необходимо выполнить быстро, но при этом с высоким качеством. Вот тут-то и понадобится безотказная работа техники. В день нашего визита Васильев проводил плановый осмотр своего «железного коня».

— Сами видите, — отметил механизатор, — трактор как новенький. Но лишняя проверка все равно не помешает.

В одном из ремонтных боксов главный инженер сельхозпредприятия Евгений Бобков вместе с механизаторами Александром Тимониным и Сергеем Волковым, которые ремонтируют сеялки, провели небольшое производственное совещание. Основная цель оживленной дискуссии – строгое выполнение всех предписанных норм и правил. Весна не простит каких-либо недоделок.

Заместитель гендиректора «Гелиоса» Иван Крутских рассказывает, что все подготовительные работы перед выходом в поле хорошо организованы. Территории мастерских разбиты на «зоны», в каждой из которых назначены ответственные. Это механизаторы и водители, которые на время переквалифицировались в ремонтников. Андрей Селиванов, Александр Волков, Анатолий Власов, Николай Горькаев, Смбат Саруханян, Роман Пономарев, Алексей Глотов, Игорь Александров, Михаил Круглов, Сергей Зайцев, Николай Дедяев – настоящие профессионалы своего дела.

— Двадцать один трактор, в том числе и мощные энергонасыщенные, восемь автомобилей, разбрасыватели минеральных удобрений, почвообрабатывающие агрегаты, сеялки и сцепы борон — весь этот арсенал у нас практически готов, чтобы начать очередную полевую кампанию, — уверенно заявил Иван Крутских.

К этому стоит добавить более чем достаточный запас семенного материала, запасных частей, ГСМ и минеральных удобрений. Всего, по предварительным расчетам, участие в весенних работах примут сорок три человека.

— За две недели, если не вмешается погода, — поясняет гендиректор «Гелиоса» Геннадий Крутских, — мы должны выполнить все работы. За это время нам предстоит посеять ячмень, сахарную свеклу, кукурузу на зерно, подсолнечник, сою. Каждой культуре – свое определенное время. При этом не стоит забывать про минеральную подкормку 1100-гектарного озимого клина. Пока, слава Богу, его состояние не вызывает опасений. Десяти теплых солнечных дней будет достаточно для того, чтобы снег исчез, и почва стала подсыхать. Конечно, сейчас преждевременно давать прогнозы насчет того, когда мы выйдем в поле. Весна покажет. Главное, что наше сельхозпредприятие к этому готово.