Уборка «второго хлеба» в организованном секторе Липецкой области уже перешагнула за экватор. Всего аграриям предстоит убрать в этом году порядка 6 тысяч гектаров картофеля. На 19 сентября с 3,1 тысячи гектаров накопано 100 тысяч тонн картофеля. В прошлом году на эту дату было получено 90,5 тысячи тонн.

Картофелем в регионе занимаются около 20 сельхозпредприятий и КФХ. 90% площадей находится в Грязинском, Задонском, Долгоруковском, Елецком, Хлевенском, Усманском и Тербунском районах. В прошлом году в организованном секторе было накопано 229 тысяч тонн картофеля. В хозяйствах всех категориях собрали почти 500 тысяч тонн.

«У липецких аграриев сейчас жаркая пора – идет уборка большинства культур, плюс другие работы. Погода этим летом была не идеальной для сельхозработ. Сейчас также есть определенные сложности, мало влаги. Но наши труженики стараются, вкладывают все свои силы, знания и умения, чтобы собрать достойный урожай. Верим в них», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.