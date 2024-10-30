Сельхозпредприятия Липецкой области в этом году приобретут 1257 голов племенного молодняка КРС молочного направления для повышения генетического потенциала и продуктивности дойного стада. На эти цели из федерального и областного бюджетов направлено 43,1 млн рублей. Дополнительно 78 млн рублей выделено из регионального бюджета. Часть поголовья уже закуплена.

«Увеличение производства молока – одно из приоритетных направлений развития АПК региона, поэтому на его развитие направляются серьезные средства», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За девять месяцев в Липецкой области получено 246,1 тыс. тонн молока, в том числе 197,2 тыс. тонн – в сельхозпредприятиях. Увеличение к аналогичному периоду прошлого года на 3% и 4% соответственно. Поголовье КРС в сельхозорганизациях увеличилось на 2,7%. Продуктивность дойного стада в крупных и средних предприятиях за 9 месяцев 2024 года составила 7073 килограмма. Это на 320 килограммов больше, чем было получено от одной коровы годом ранее.