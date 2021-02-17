По итогам прошедшего года липецкие аграрии по многим показателям добились рекордных результатов. Объем сельхозпродукции, произведенной всеми товаропроизводителями в 2020 году, в стоимостной оценке, составил почти 163 миллиарда рублей. В сопоставимых ценах производство продукции сельского хозяйства выросло на 6,6 %, при этом прирост производства продукции растениеводства составил 8,4 %.



Одним из главных слагаемых успеха стало активное обновление инженерно-технического парка сельхозпредприятий региона. В 2020 году аграрии области закупили 780 единиц новой сельскохозяйственной техники. Стоимость всей приобретенной техники составила 4,2 млрд. рублей. Это на 5,6 процентов больше, чем годом ранее.



В прошлом году машинно-тракторный парк сельхозпредприятий области пополнился 129 тракторами, 1 кормоуборочным и 108 зерноуборочными комбайнами и 542 единицами прочей сельскохозяйственной техники.



Энергообеспеченность сельхозпредприятий области на 100 гектаров посевной площади по суммарной номинальной мощности самоходных машин составила 188 лошадиных сил.



Закупка новой техники продолжается и в этом году. На 11 февраля предприятиями региона уже приобретено 22 трактора, 12 зерноуборочных комбайнов и 35 единиц прочей сельхозтехники.



«Достижение высоких результатов в отрасли растениеводства невозможно без покупки новой высокопроизводительной техники и использования плодов научно-технического прогресса, – уверен начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих. – Предприятия региона активно обновляют машинно-тракторный парк, делая ставку на самую передовую технику».