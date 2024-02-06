Социокультурный проект «Песни Дона, сказы Неги» раскрывает локальную идентичность и показывает территорию села Донская Негачёвка Хлевенского района. Он был реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив Светланой и Артуром Склярскими в 2022 году и рассказывает о богатом наследие села. Это и православная культура представленная церковью Богоявления XIX века, и местная кухня, и старинные ремесла – прядение, ткачество, вышивка, плетение из лыка и лозы, выделка кожи и пошив тулупов, а также песни, секреты земледелия и птицеводства.

Сейчас Донская Негачевка имеет виртуальную карту, на которой отображены исторические и знаковые объекты – существующие и ныне утраченные. Был создан подробный аудиогид, в котором жители сами рассказывают о своем любимом селе: где находится Мунгора и растет Шавырин лес, какие песни поют в селе уже несколько столетий и почему их записывал М.Е. Пятницкий, сколько пар венчалось на престольный праздник в Богоявленской церкви и когда местные хозяйки готовили фирменное блюдо – бобышки с соком. На сайте села можно посмотреть и другие краеведческие материалы.

С марта 2024 года проект продолжит свое развитие под названием «Песни Дона, сказы Неги – возвращение к истокам». В ходе него будет создан сборник сказов и преданий села Донская Негачевка и прилегающих сел в печатном, цифровом и аудио форматах, иллюстрированный аутентичными изделиями мастеров ремесленников. В этом году проект также был поддержан Президентским Фондом культурных инициатив.

«Уважение к культурному и историческому наследию имеет важное значение, в первую очередь, для сохранения национальной идентичности. Также это может способствовать развитию экономического потенциала территории, в частности, туризма и уникальных методов производства. Сейчас многие стремятся разрабатывать новые бренды, а иногда достаточно просто не забывать старые», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.