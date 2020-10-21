Сельская администрация в Чаплыгинском районе попросила кооператив съехать из помещения. Дело дошло до суда

Прокуратура защитила имущественные права администрации Новополянского сельсовета Чаплыгинского района.

С декабря 2018 года в одноэтажном нежилом здании, собственником которого является сельская администрация, отдельное помещение занимает кредитный сельскохозяйственный потребительский кооператив. В свое время кооперативу на это дал добро устным распоряжением глава администрации поселения.

При этом в нарушение Гражданского кодекса РФ договор аренды помещения не заключался, освободить помещение ответчик отказывается.

В этой связи прокурор в судебном порядке добился защиты имущественных прав муниципального образования. Решением арбитражного суда требования прокуратуры области об истребовании из чужого незаконного владения муниципального имущества удовлетворены.