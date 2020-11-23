Сельская администрация в Хлевенском районе незаконно сдала в аренду пруд, который находился в федеральной собственности

Администрация одного из сельских поселений Хлевенского района заключила с гражданином договор аренды земельного участка площадью 120 га. Фактически на участке располагается водный объект, который арендатор предполагал использовать для ведения рыбного хозяйства.

При этом водный объект является русловым прудом, не имеющим замкнутой береговой линии, так как расположен на водотоке и имеет гидравлическую связь с другими водными объектами.

В соответствии с Водным кодексом РФ такие водные объекты относятся к федеральной собственности, в связи с чем сельская администрация не имела законных оснований для распоряжения земельным участком.

По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием признать за Российской Федерацией право собственности на земельный участок, исключив из государственного реестра прав на недвижимое имущество сведений о регистрации права собственности на спорный земельный участок за администрацией сельского поселения, признать договор аренды земельного участка недействительным, а также истребовать земельный участок, из чужого незаконного владения пользу Российской Федерации.

Исковые требования прокурора удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу, сообщили в прокуратуре Хлевенского района.