Сельская библиотека в Добринском районе будет модернизирована в рамках нацпроекта «Культура»

Петровская сельская библиотека Добринского района вошла в число победителей конкурсного отбора на создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» в 2021 году. Всего было рассмотрено 542 заявки из 82 российских регионов.

Петровскую библиотеку модернизируют и переоснастят. Изменится интерьер учреждения и формат общения между читателями и сотрудниками. Библиотека станет современным образовательным центром, сообщает региональное управление культуры и туризма.

Всего в 2021 году модельными станут 110 российских библиотек. На эти цели из федерального бюджета направят 700 млн рублей.

«Во все времена библиотеки выполняли значимую общественную, информационную и просветительскую миссию, — подчёркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – И сегодня, в век бурного развития информационно-коммуникативных технологий, библиотеки стремительно меняют свой облик, становятся многофункциональными культурными центрами».