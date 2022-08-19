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Капитальный ремонт здания диагностического отделения больничного комплекса начался в селе Дмитряшевка Хлевенского района. Работы ведутся в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Липецкой области». Общая сумма контракта составляет 16 млн рублей, выделенных из регионального бюджета.

Как сообщает региональное управление здравоохранения, проектом предусмотрен ремонт инженерных систем: электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения, а также замена кровли, водосточных систем и оконных блоков. Кроме того, утеплят полы, потолок и обновят фасад. После ремонта внутри здания разместятся кабинеты терапевта, педиатра, процедурный и прививочный кабинеты, а также помещения дневного стационара.

Диагностическое отделение больничного комплекса в Дмитряшевке рассчитано на оказание медицинской помощи двум тысячам человек, из которых – 287 детей.

«Мы обновляем оборудование в учреждениях здравоохранения, ремонтируем больницы и поликлиники, решаем кадровый вопрос в медицине – всё это положительно сказывается на качестве жизни населения», – считает руководитель региона Игорь Артамонов.