Льготная сельская ипотека является одним из самых востребованных инструментов государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», и Липецкая область активно его использует. Благодаря сельской ипотеке в регионе с начала действия программы более 1,5 тыс. семей смогли улучшить условия проживания.

В этом году банки-участники программы выдали уже 135 кредитов на сумму свыше 350 млн рублей, сообщили в областном управлении сельского хозяйства. «Невозможно повысить качество жизни людей без обеспечения всех нуждающихся жильем. Мы все вместе активно работаем для того, чтобы жители Липецкой области почувствовали уверенность в завтрашнем дне», – подчеркивает губернатор региона Игорь Артамонов.

Правительство РФ продолжает создавать условия для увеличения количества доступного жилья в сельской местности и развития таких территорий. Принято решение расширить параметры программы льготной сельской ипотеки. Максимальный размер кредита по ставке не более 3% годовых увеличен с 3 млн до 6 млн рублей для жителей всех регионов, участвующих в программе.

Взять льготную ипотеку теперь можно будет на строительство жилого дома своими силами с использованием готовых домокомплектов, а в опорных населенных пунктах – на покупку жилья в многоквартирном доме высотой не более пяти этажей. В таких населенных пунктах в ускоренном темпе будет создана востребованная гражданами инфраструктура в рамках реализации стратегической инициативы «Города больших возможностей и возрождение малых форм расселения».